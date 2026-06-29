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Харден отказался от опции игрока, чтобы подписать новый контракт с «Кливлендом» — Чарания

Харден отказался от опции игрока, чтобы подписать новый контракт с «Кливлендом» — Чарания
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36-летний американский звёздный защитник Джеймс Харден, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», отказался от опции игрока на следующий контракт, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«Джеймс Харден отклоняет свою опцию игрока на $ 42,3 млн на сезон-2026/2027, и стороны работают над новым многолетним соглашением, сообщают источники ESPN», — написал Чарания в социальной сети Х.

Харден помог «Кавальерс» впервые с 2018 года выйти в финал конференции. Его средние показатели составили 19,2 очка (41% с игры, 29,9% – из-за дуги) и 5,5 передачи при 4,7 потери за игру.

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