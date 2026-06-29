Звезда «Мемфиса» Джа Морант обменян в «Портленд»

26-летний американский баскетболист и разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант был обменян в команду «Портленд Трэйл Блэйзерс», о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

Взамен «Мемфис» получает двух игроков — Джереми Гранта и Криса Мюррэя.

Морант был выбран под вторым номером на драфте НБА 2019 года командой «Мемфис Гриззлиз». 2 июля 2019 года Морант подписал первый контракт с «Мемфисом» на два года и сумму $ 17,9 млн.

По итогам дебютного сезона был признан лучшим новичком года. Дважды попадал на Матч звёзд (2022 и 2023), в 2022-м был признан самым прогрессирующим игроком. Единожды был во второй символической сборной сезона (2022).