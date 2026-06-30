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«Жальгирис» подписал экс-игрока НБА и «Виртуса» Эдвардса

«Жальгирис» подписал экс-игрока НБА и «Виртуса» Эдвардса
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28-летний американский профессиональный баскетболист Карсен Эдвардс, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, подписал контракт с командой Евролиги «Жальгирис», о чём сообщила пресс-служба литовского клуба.

Контракт с защитником ростом 180 см подписан по формуле «1+1» и будет действовать до конца сезона-2027/2028.

В прошлом сезоне Эдвардс выступал за «Виртус» из Болоньи, набирая в среднем 17,3 очка, 2,3 передачи и 11,0 балла полезности.

До этого американец два сезона провёл в мюнхенской «Баварии», а в сезоне-2024/2025, набирая в среднем 20,4 очка, стал самым результативным игроком Евролиги и вошёл в пятёрку лучших игроков лиги.

С 2019 по 2022 год выступал в НБА и Лиге развития (G-лиге).

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