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Источник: УНИКС рассматривает Милана Каракаша на должность главного тренера

Источник: УНИКС рассматривает Милана Каракаша на должность главного тренера
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Баскетбольный клуб УНИКС из Казани рассматривает хорватского специалиста Милана Каракаша в качестве кандидата на должность главного тренера, сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации ресурса, Каракаш может возглавить команду после 1 июля — срок, до которого действующий тренер Велимир Перасович может принять решение о выходе из своего контракта.

Милану Каракашу 45 лет. После окончания профессиональной карьеры начал тренерскую деятельность в хорватском «Сплите». Впоследствии на протяжении пяти лет являлся ассистентом Перасовича в УНИКСе.

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