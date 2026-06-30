Источник: УНИКС рассматривает Милана Каракаша на должность главного тренера

Баскетбольный клуб УНИКС из Казани рассматривает хорватского специалиста Милана Каракаша в качестве кандидата на должность главного тренера, сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации ресурса, Каракаш может возглавить команду после 1 июля — срок, до которого действующий тренер Велимир Перасович может принять решение о выходе из своего контракта.

Милану Каракашу 45 лет. После окончания профессиональной карьеры начал тренерскую деятельность в хорватском «Сплите». Впоследствии на протяжении пяти лет являлся ассистентом Перасовича в УНИКСе.

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