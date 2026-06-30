Звезда НБА Джоэл Эмбиид поддержал Бразилию после выхода в 1/8 финала ЧМ по футболу

Самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2023 и центровой клуба «Филадельфия Сиксерс» американец Джоэл Эмбиид поддержал сборную Бразилии по футболу после победы в матче 1/16 финала чемпионата мира над командой Японии (2:1).

«Вперёд, Бразилия!» — написал Эмбиид в социальной сети X (ранее Twitter).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.