Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда НБА Джоэл Эмбиид поддержал Бразилию после выхода в 1/8 финала ЧМ по футболу

Звезда НБА Джоэл Эмбиид поддержал Бразилию после выхода в 1/8 финала ЧМ по футболу
Комментарии

Самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2023 и центровой клуба «Филадельфия Сиксерс» американец Джоэл Эмбиид поддержал сборную Бразилии по футболу после победы в матче 1/16 финала чемпионата мира над командой Японии (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

«Вперёд, Бразилия!» — написал Эмбиид в социальной сети X (ранее Twitter).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.

Материалы по теме
Губерниев отреагировал на выход Бразилии в 1/8 финала ЧМ после победы над Японией
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android