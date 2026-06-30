Всеволод Ищенко объяснил, как Егор Дёмин повлиял на его карьеру

Воспитанник «Локомотива-Кубань» российский защитник Всеволод Ищенко рассказал, как пример соотечественника Егора Дёмина повлиял на его решение попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

Напомним, на драфте 2026 года Ищенко был выбран под 56-м номером командой «Даллас Маверикс».

«Наверное, просто добавилось уверенности в том, что это возможно. Но я и так всё время старался: настраивал себя на то, что ничего невозможного не бывает. А так, наверное, у нас всё-таки немножко разные пути. Он с 15 лет уехал за границу, здорово выступал в «Реале». В общем, разные дороги у нас, я считаю.

Как и когда принял решение? Я давно знал, что можно это сделать. Просто старался выбрать более подходящий момент и посчитал, что время пришло. Вот так и решил», — приводит слова Ищенко пресс-служба Федерации баскетбола России.