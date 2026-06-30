Ищенко — о драфте НБА: прогнозы справедливы для первых 10 человек

Воспитанник «Локомотива-Кубань» российский защитник Всеволод Ищенко высказался о своём отношении к драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«С чем связано повышение интереса [по ходу драфта]? Я не знаю. Просто, наверное, люди больше меня узнали, посмотрели какие-то видео, пособирали мнения. Но на самом деле я считаю, что все эти моки [прогнозы] драфта правдивы только для первых десяти человек. А всё, что может случиться после, предугадать практически невозможно», — приводит слова Ищенко пресс-служба Федерации баскетбола России.

Напомним, на драфте 2026 года Ищенко был выбран под 56-м номером командой «Даллас Маверикс».