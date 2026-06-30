Состоялось прощание с почётным президентом Единой лиги Сергеем Ивановым

Сегодня, 30 июня, в Москве состоялось прощание с почётным президентом Единой лиги Сергеем Борисовичем Ивановым, ушедшим из жизни 26 июня в возрасте 73 лет.

Свои соболезнования семье Сергея Иванова и Единой лиге ВТБ выразили губернаторы регионов РФ, руководители ФИБА, спортивных федераций и лиг, представители российских и зарубежных клубов, спонсоры и партнёры лиги, а также многочисленные болельщики баскетбола.

«Баскетбол был неотъемлемой частью его большого пути — сильного руководителя, искреннего поклонника спорта и вдохновителя всех проектов Лиги.

Сергей Борисович внёс огромный вклад в развитие российского баскетбола, успехи сборных команды страны и становление Единой Лиги ВТБ.

Его энергия, внимание к деталям и вера в объединяющую силу лучшей игры с мячом навсегда останутся частью истории Лиги», — говорится в сообщении пресс-службы Единой лиги.