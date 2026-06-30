Инсайдер: «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в подписании Александра Мамукелашвили

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересована в подписании грузинского центрового «Торонто Рэпторс» Александра Мамукелашвили, сообщает журналист Марк Штейн в социальных сетях.

Напомним, ранее Мамукелашвили отклонил предложение «Рэпторс» о продлении, чтобы выйти на рынок свободных агентов. Сообщается, что грузинский игрок может претендовать на контракт до $ 15 млн.

Александру Мамукелашвили 27 лет. Уроженец Грузии дебютировал в НБА в 2021 году за «Милуоки Бакс», после чего представлял «Сан-Антонио Спёрс». Минувший сезон стал для него самым результативным в карьере, в среднем за игру регулярного сезона он набирал 11,2 очка.