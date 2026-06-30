Лукич назвал погоду в Европе одной из причин поражения сборной России в матче с Венгрией

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Венгрией (71:72), состоявшемся 28 июня в Секешфехерваре.

«Трудно далась нам игра. Условия в зале сумасшедшие — температура в Европе сейчас очень высокая, 40 градусов каждый день. Поэтому душно, душный зал. Но самоотдача, борьба была на очень высоком уровне. Нам чуть-чуть не хватило удачи для победы, но удачу надо заслужить», — приводит слова Лукича издание ТАСС.

Напомним, российские команды не участвуют в матчах под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA) с 2022 года. Все товарищеские матчи сборной не учитываются при подсчёте рейтинга FIBA.