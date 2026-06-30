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Лукич назвал погоду в Европе одной из причин поражения сборной России в матче с Венгрией

Лукич назвал погоду в Европе одной из причин поражения сборной России в матче с Венгрией
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Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Венгрией (71:72), состоявшемся 28 июня в Секешфехерваре.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026
28 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Венгрия
Окончен
72 : 71
Россия
Венгрия: Варади - 14, Маронка - 8, Мелег - 8, Шомодьи - 7, Валерио-Бодон - 6, Крньяйски - 6, Перль - 6, Голоман - 5, Флашар - 4, Паллаи - 3, Танох - 2, Лукач - 2, Чех - 1, Понго
Россия: Савков - 21, Щербенев - 15, Петенев - 8, Огарков - 6, Фролов - 5, Личутин - 5, Карданахишвили - 4, Елатонцев - 4, Лопатин - 3, Барашков, Кривых

«Трудно далась нам игра. Условия в зале сумасшедшие — температура в Европе сейчас очень высокая, 40 градусов каждый день. Поэтому душно, душный зал. Но самоотдача, борьба была на очень высоком уровне. Нам чуть-чуть не хватило удачи для победы, но удачу надо заслужить», — приводит слова Лукича издание ТАСС.

Напомним, российские команды не участвуют в матчах под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA) с 2022 года. Все товарищеские матчи сборной не учитываются при подсчёте рейтинга FIBA.

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