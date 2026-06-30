Владимир Путин и Дмитрий Медведев посетили церемонию прощания с Сергеем Ивановым — Forbes

Президент России Владимир Путин и бывший глава государства Дмитрий Медведев посетили церемонию прощания с почётным президентом Единой лиги Сергеем Борисовичем Ивановым, сообщает издание Forbes.

Напомним, Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Сергей Иванов — ветеран внешней разведки. С 1999 по 2001 год занимал должность секретаря Совета безопасности Российской Федерации, с 2001-го по 2008-й — министра обороны РФ, с 2011-го по 2016-й — руководителя Администрации президента РФ, с 2016-го по 2026-й — специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.