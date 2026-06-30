Разыгрывающий защитник сборной Франции Сильвен Франсиско перешёл в АСВЕЛ

Французский разыгрывающий Сильвен Франсиско стал игроком АСВЕЛа. Стороны заключили трёхлетний контракт, сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

28-летний баскетболист возвращается на родину после пяти сезонов, проведённых за границей. В составе АСВЕЛа он будет выступать под третьим номером в матчах Евролиги и чемпионата Франции.

Минувший сезон защитник провёл в составе литовского «Жальгириса». По его итогам он был включён в первую символическую сборную Евролиги, в среднем набирая 16,5 очка и отдавая 6,5 результативной передачи за матч.

До перехода в «Жальгирис» Франсиско выступал за немецкую «Баварию», греческий «Перистери», испанскую «Манресу», а также французские «Метрополитанс 92», «Париж» и «Шораль Роан». Кроме того, баскетболист является игроком сборной Франции, в составе которой принимал участие в чемпионате мира 2023 года и отборочных матчах чемпионата мира — 2027.