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Разыгрывающий защитник сборной Франции Сильвен Франсиско перешёл в АСВЕЛ

Разыгрывающий защитник сборной Франции Сильвен Франсиско перешёл в АСВЕЛ
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Французский разыгрывающий Сильвен Франсиско стал игроком АСВЕЛа. Стороны заключили трёхлетний контракт, сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

28-летний баскетболист возвращается на родину после пяти сезонов, проведённых за границей. В составе АСВЕЛа он будет выступать под третьим номером в матчах Евролиги и чемпионата Франции.

Минувший сезон защитник провёл в составе литовского «Жальгириса». По его итогам он был включён в первую символическую сборную Евролиги, в среднем набирая 16,5 очка и отдавая 6,5 результативной передачи за матч.

До перехода в «Жальгирис» Франсиско выступал за немецкую «Баварию», греческий «Перистери», испанскую «Манресу», а также французские «Метрополитанс 92», «Париж» и «Шораль Роан». Кроме того, баскетболист является игроком сборной Франции, в составе которой принимал участие в чемпионате мира 2023 года и отборочных матчах чемпионата мира — 2027.

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