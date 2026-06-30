Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Дубай» продлил контракт с одним из лидеров команды Бэйконом

«Дубай» продлил контракт с одним из лидеров команды Бэйконом
Комментарии

«Дубай» объявил о продлении контракта с американским форвардом Дуэйном Бэйконом. Новое соглашение рассчитано до 2028 года, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2025/2026 Бэйкон был одним из ключевых игроков «Дубая», стабильно демонстрируя высокую результативность. В Евролиге американец в среднем набирал 15,8 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 2,2 результативной передачи при среднем рейтинге эффективности «+12,9».

По ходу сезона форвард установил личный рекорд результативности в Евролиге, набрав 36 очков в матче с «Хапоэлем» из Тель-Авива. Этот показатель также стал рекордным для игроков «Дубая» в истории выступлений клуба в турнире. Кроме того, Бэйкон 10 раз преодолевал отметку в 20 набранных очков в матчах Евролиги.

Читать далее:
«Овечкин — икона в США». Беседа с лучшим игроком Единой лиги Мело Тримблом
Эксклюзив
«Овечкин — икона в США». Беседа с лучшим игроком Единой лиги Мело Тримблом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android