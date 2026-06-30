Агент Леброна: Джеймс продолжит карьеру в НБА, но не в «Лейкерс»

Рич Пол, агент американского форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, заявил, что его клиент продолжит карьеру в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), но в другой команде. 41-летний спортсмен выйдет на рынок свободных агентов.

«Леброн Джеймс продолжит свою карьеру в НБА в сезоне-2026/2027 и сообщил «Лос-Анджелес Лейкерс», что франшиза может двигаться дальше без него, поскольку он будет играть в другой команде», — цитирует слова Пола ESPN, которому агент дал интервью.

Ранее сообщалось, что Джеймс рассматривает два варианта продолжения своей карьеры — остаться в Лос-Анджелесе или вернуться в «Кливленд Кавальерс», в котором он и начинал свою карьеру в 2003 году.

Леброн перешёл в «Лейкерс» в 2018 году из «Кавальерс». В 2020-м Джеймс помог «озёрникам» выиграть чемпионство, когда клуб в финале плей-офф одолел «Майами Хит».