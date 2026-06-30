Уиндхорст: «Голден Стэйт» попытается заполучить Леброна Джеймса уже сегодня

«Голден Стэйт Уорриорз» предпримет попытку приобрести четырёхкратного чемпиона НБА и звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса уже сегодня. Об этом заявил известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Думаю, сейчас главный вопрос заключается в том, смогут ли «Уорриорз» заполучить Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс». Именно это они попытаются сделать сегодня. Получится у них или нет, остаётся только ждать и наблюдать», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

Ранее агент Леброна Джеймса Рич Пол сообщил, что форвард не собирается продлевать контракт с «Лейкерс» и выйдет на рынок свободных агентов.