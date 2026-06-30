Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» подтвердили уход Леброна Джеймса

«Лейкерс» подтвердили уход Леброна Джеймса
Комментарии

«Лос-Анджелес Лейкерс» официально подтвердил уход четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса. С заявлением выступила экс-владелица клуба Джини Басс на официальных страницах калифорнийцев в соцсетях.

«Леброн Джеймс — один из величайших спортсменов в истории. Всегда будем благодарны ему за восемь лет, проведённых в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», включая чемпионский титул 2020 года, к которому он привёл нас в невероятно тяжёлых обстоятельствах, а также за бесчисленные рекорды, которые он установил в форме «Лейкерс».

Желаем ему всего самого наилучшего в будущем как на площадке, так и за её пределами. Он навсегда останется важной частью семьи «Лейкерс», — приводит слова Басс пресс-служба.

Читайте далее:
История Леброна в «Лейкерс» завершена. Какой она останется в памяти? История Леброна в «Лейкерс» завершена. Какой она останется в памяти?
Вот это да! Леброн покинет «Лейкерс», но сыграет в 24-м сезоне! Межсезонье НБА — LIVE
Live
Вот это да! Леброн покинет «Лейкерс», но сыграет в 24-м сезоне! Межсезонье НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android