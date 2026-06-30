«Лейкерс» подтвердили уход Леброна Джеймса

«Лос-Анджелес Лейкерс» официально подтвердил уход четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса. С заявлением выступила экс-владелица клуба Джини Басс на официальных страницах калифорнийцев в соцсетях.

«Леброн Джеймс — один из величайших спортсменов в истории. Всегда будем благодарны ему за восемь лет, проведённых в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», включая чемпионский титул 2020 года, к которому он привёл нас в невероятно тяжёлых обстоятельствах, а также за бесчисленные рекорды, которые он установил в форме «Лейкерс».

Желаем ему всего самого наилучшего в будущем как на площадке, так и за её пределами. Он навсегда останется важной частью семьи «Лейкерс», — приводит слова Басс пресс-служба.