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Стало известно, что ждёт сына Леброна Джеймса в «Лейкерс»

Стало известно, что ждёт сына Леброна Джеймса в «Лейкерс»
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Контракт защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса стал полностью гарантированным. Об этом сообщил инсайдер и обозреватель Кит Смит.

«Контракт Бронни Джеймса с «Лос-Анджелес Лейкерс» со вчерашнего дня стал полностью гарантированным на сумму $ 2,3 млн», — написал Смит на своей странице в социальной сети Х.

Бронни Джеймс был выбран «Лейкерс» на драфте НБА 2024 года. В сезоне-2024/2025 он дебютировал в лиге и стал первым игроком в истории НБА, выступавшим за одну команду вместе со своим отцом, четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом.

Ранее стало известно, что Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес» и продолжит карьеру в другой команде.

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