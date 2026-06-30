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Дончич обратился к Леброну Джеймсу после его ухода из «Лейкерс»

Дончич обратился к Леброну Джеймсу после его ухода из «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич отреагировал на уход четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса из калифорнийской команды.

Словенский баскетболист опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с Джеймсом:

«Для меня было честью играть вместе с тобой и учиться у тебя, @kingjames», — написал Дончич.

Фото: Социальные сести Луки Дончича

Дончич стал игроком «Лейкерс» по ходу прошлого сезона после обмена из «Даллас Маверикс».

Леброн Джеймс покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» после восьми лет выступлений за «озёрников» и одного чемпионского титула в их составе. Самым вероятным вариантом для продолжения карьеры 41-летнего баскетболиста, по оценкам экспертов, является «Голден Стэйт Уорриорз».

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