Кавай Леонард перейдёт в «Торонто» и может закончить там карьеру — Чарания

Известный инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях сообщил, что возможный обмен, в результате которого форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард может вернуться в «Торонто Рэпторс», близок к завершению.

По информации источника, «Торонто» получит Леонарда. В обратном направлении могут отправиться Брэндон Ингрэм, Грейди Дик, два пика первого раунда, право на обмен одним пиком первого раунда, а также два пика второго раунда.

Как отмечает инсайдер, сам Леонард рассматривает возможный переход как возможность завершить карьеру в составе «Торонто».

Леонард выступал за «Рэпторс» в сезоне-2018/2019. Тогда он помог канадскому клубу впервые в истории завоевать чемпионский титул НБА и был признан MVP финальной серии. После этого форвард перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс».