Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кавай Леонард перейдёт в «Торонто» и может закончить там карьеру — Чарания

Кавай Леонард перейдёт в «Торонто» и может закончить там карьеру — Чарания
Комментарии

Известный инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях сообщил, что возможный обмен, в результате которого форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард может вернуться в «Торонто Рэпторс», близок к завершению.

По информации источника, «Торонто» получит Леонарда. В обратном направлении могут отправиться Брэндон Ингрэм, Грейди Дик, два пика первого раунда, право на обмен одним пиком первого раунда, а также два пика второго раунда.

Как отмечает инсайдер, сам Леонард рассматривает возможный переход как возможность завершить карьеру в составе «Торонто».

Леонард выступал за «Рэпторс» в сезоне-2018/2019. Тогда он помог канадскому клубу впервые в истории завоевать чемпионский титул НБА и был признан MVP финальной серии. После этого форвард перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс».

Материалы по теме
Вот это да! Леброн покинет «Лейкерс», но сыграет в 24-м сезоне! Межсезонье НБА — LIVE
Live
Вот это да! Леброн покинет «Лейкерс», но сыграет в 24-м сезоне! Межсезонье НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android