Стало известно, как Леброн Джеймс будет выбирать новый клуб после ухода из «Лейкерс»

Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс поручил своему агенту Ричу Полу провести переговоры со всеми клубами, заинтересованными в его подписании. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источник, знакомый с позицией баскетболиста.

По информации источника, Пол сначала обсудит возможное сотрудничество со всеми командами НБА, проявляющими интерес к Джеймсу, а затем представит игроку все доступные варианты, чтобы тот смог сделать окончательный выбор.

Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» официально подтвердил уход Леброна после восьми сезонов в составе команды. За это время Джеймс помог клубу завоевать чемпионский титул НБА в 2020 году и стал лучшим снайпером в истории лиги.