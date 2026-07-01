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Стало известно, как Леброн Джеймс будет выбирать новый клуб после ухода из «Лейкерс»

Стало известно, как Леброн Джеймс будет выбирать новый клуб после ухода из «Лейкерс»
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Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс поручил своему агенту Ричу Полу провести переговоры со всеми клубами, заинтересованными в его подписании. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источник, знакомый с позицией баскетболиста.

По информации источника, Пол сначала обсудит возможное сотрудничество со всеми командами НБА, проявляющими интерес к Джеймсу, а затем представит игроку все доступные варианты, чтобы тот смог сделать окончательный выбор.

Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» официально подтвердил уход Леброна после восьми сезонов в составе команды. За это время Джеймс помог клубу завоевать чемпионский титул НБА в 2020 году и стал лучшим снайпером в истории лиги.

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