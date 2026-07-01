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Назван второй после «Голден Стэйт» клуб, заинтересованный в Леброне Джеймсе

Назван второй после «Голден Стэйт» клуб, заинтересованный в Леброне Джеймсе
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Вторым клубом после «Голден Стэйт Уорриорз», который проявляет интерес к звёздному форварду Леброну Джеймсу, стал «Кливленд Кавальерс». Об этом сообщает Polymarket Hoops в социальной сети Х со ссылкой на инсайдера Криса Хейнса.

По данным инсайдера, «Кавальерс» заинтересованы во втором воссоединении с Леброном. Игрок был выбран «Кливлендом» под первым номером на драфте 2003 года и провёл в команде первые семь сезонов своей карьеры. Леброн перёшел в «Майами Хит» в 2010 году, провёл четыре сезона и в 2014 вернулся в «Кливленд», с которым выиграл титул НБА в 2016 году.

Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что Леброн Джеймс уведомил «Лос-Анджелес Лейкерс» о том, что не вернётся в команду в следующем сезоне. Основным претендентом на звёздного форварда является «Голден Стэйт Уорриорз».

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