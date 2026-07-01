Экс-форвард УНИКСа Лопатин обратился к болельщикам после ухода из клуба

Форвард Андрей Лопатин, покинувший УНИКС по окончании сезона-2025/2026, обратился к болельщикам, руководству и сотрудникам казанского клуба.

«Хочу сказать спасибо за такие яркие и запоминающиеся два года в Казани. Было очень классно не только на площадке, но и за её пределами. Спасибо всем работникам клуба за вклад и веру в команду, а болельщикам — за потрясающую поддержку, которая всегда помогала добиваться побед! Вы всегда подбадривали в трудную минуту. Я получил колоссальный опыт, за который благодарен каждому из вас. Сейчас наши пути расходятся, но баскетбол объединяет, поэтому мы обязательно увидимся ещё не раз», — приводит слова Лопатина пресс-служба УНИКСа.

Лопатин перешёл в УНИКС летом 2024 года. За это время он помог казанцам завоевать серебряные и бронзовые медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России, а также стать вице-чемпионом Winline Basket Cup.

В минувшем сезоне Лопатин принял участие в 51 матче Единой лиги, набирая в среднем 7,1 очка, делая 3,3 подбора и 1,4 передачи за игру.