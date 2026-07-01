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«Легендарный российский игрок, который добился многого». Всеволод Ищенко — о Кириленко

«Легендарный российский игрок, который добился многого». Всеволод Ищенко — о Кириленко
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Российский защитник баскетбольного клуба «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, выбранный на драфте НБА под общим 56-м номером «Даллас Маверикс», ответил на вопрос о карьере Андрея Кириленко в НБА и о том, хотел бы он повторить её.

— Как относитесь к карьере Андрея Кириленко в НБА? Хотели бы повторить её?
— Положительно отношусь. Это легендарный российский игрок, который добился многого. Но сравнивать, наверное, немножко неправильно. У каждого свой путь», — приводит слова Ищенко официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

Андрей Кириленко провёл в НБА 13 сезонов, выступая за «Юту Джаз», «Миннесоту Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс».

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