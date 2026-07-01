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Алисса Томас: после инцидента с Кларк получаю смертельные угрозы и расистские оскорбления

Алисса Томас: после инцидента с Кларк получаю смертельные угрозы и расистские оскорбления
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Форвард «Финикс Меркури» Алисса Томас заявила, что после инцидента с разыгрывающей «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк она получает смертельные угрозы и расистские оскорбления.

«К сожалению, из-за баскетбола всё дошло до этого. Многие из нас — включая меня — даже не знали о произошедшем до окончания игры. Теперь нас выставляют бандитами. Нам угрожают смертью. Это совершенно неприемлемо. Такого не должно быть в нашей лиге, я устала от подобных вещей. Люди посылают расистские оскорбления и всякое такое. Есть разница между троллингом и ненавистью.

Ненависть, которую мы испытываем из-за эпизода, который, конечно, был чистой случайностью… никто из нас даже не знал, что это произошло. Очень неприятная история. Лига должна лучше справляться с подобными ситуациями. Мы до сих пор ничего не слышали от Кэти. Это неудивительно. Вы можете видеть, что творится в социальных сетях. Это грустно, но, как обычно, она молчит. Очень плохо, когда нашим жизням угрожают», – приводит слова Томас портал ESPN.

Инцидент произошёл в матче регулярного чемпионата WNBA между «Финиксом» и «Индианой». Томас нанесла удар кулаком в горло Кларк, после чего перешагнула через неё. Фол не был зафиксирован, а Кларк вскоре покинула площадку из-за травмы спины.

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