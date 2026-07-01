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Форвард Касаткин продолжит выступать за «Енисей»

Форвард Касаткин продолжит выступать за «Енисей»
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Российский форвард Даниил Касаткин продолжит выступать за красноярский «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: БК «Енисей»

27-летний баскетболист подписал контракт с «Енисеем» летом 2026 года до конца сезона-2026/2027. Касаткин — воспитанник системы московского ЦСКА, также имеет опыт выступления в NCAA, а в России защищал цвета «Химок» и МБА. В его активе две бронзовые медали Кубка России (2023, 2025).

В минувшем сезоне форвард провёл 20 матчей в составе «Енисея», набирая в среднем 5,4 очка, 1,8 подбора, 1,9 передачи, 0,4 перехвата и 0,1 блок-шота за 20 минут на площадке.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» занял восьмое место. В первом раунде плей-офф команда уступила московскому ЦСКА со счётом 0-3 в серии.

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