Форвард «Енисея» Касаткин: очень рад продолжить играть в Красноярске!

Российский форвард баскетбольного клуба «Енисей» Даниил Касаткин поделился ожиданиями от предстоящего сезона Единой лиги ВТБ и высказался об атмосфере на домашних матчах в Красноярске.

«Очень рад продолжить играть в Красноярске! Уже соскучился по невероятной атмосфере домашних матчей. Уверен, что в предстоящем сезоне мы будем биться за победу в каждой игре», — приводит слова Касаткина пресс-служба красноярского клуба.

27-летний форвард выступает за «Енисей» с лета 2025 года. В прошедшем сезоне он провёл 20 матчей в Единой лиге, набирая в среднем 5,4 очка, 1,8 подбора и 1,9 передачи за 20 минут на площадке.