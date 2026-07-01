Защитник «Локо» Ищенко подвёл итоги сезона-2025/2026 для своей команды

Защитник баскетбольного клуба «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко подвёл итоги сезона-2025/2026, в котором его команда завоевала бронзовые медали Единой лиги ВТБ, и оценил собственный прогресс.

— Как в целом можете оценить прошедший сезон для «Локо»?

— Успешный. То, что мы заняли третье место и забрали медали — это в любом случае ценно для клуба, для болельщиков.

— В каких компонентах игры вам удалось прибавить и, наоборот, чему надо уделить повышенное внимание?

— Думаю, прибавил во всём по чуть-чуть. А в чём можно прибавить ещё? Наверное, тоже во всём, только желательно не по чуть-чуть, — приводит слова Ищенко официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).