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Защитник «Локо» Ищенко подвёл итоги сезона-2025/2026 для своей команды

Защитник «Локо» Ищенко подвёл итоги сезона-2025/2026 для своей команды
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Защитник баскетбольного клуба «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко подвёл итоги сезона-2025/2026, в котором его команда завоевала бронзовые медали Единой лиги ВТБ, и оценил собственный прогресс.

— Как в целом можете оценить прошедший сезон для «Локо»?
— Успешный. То, что мы заняли третье место и забрали медали — это в любом случае ценно для клуба, для болельщиков.

— В каких компонентах игры вам удалось прибавить и, наоборот, чему надо уделить повышенное внимание?
— Думаю, прибавил во всём по чуть-чуть. А в чём можно прибавить ещё? Наверное, тоже во всём, только желательно не по чуть-чуть, — приводит слова Ищенко официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

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