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Кавай Леонард хочет завершить карьеру игроком «Торонто» — Чарания

Кавай Леонард хочет завершить карьеру игроком «Торонто» — Чарания
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Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что звёздный американский форвард Кавай Леонард, вернувшийся в «Торонто Рэпторс» в результате обмена, намерен завершить карьеру именно в канадском клубе.

«Рэпторс» оказались единственной командой, с которой Леонард был готов заключить долгосрочный контракт. По нескольким причинам: он знаком с организацией, здесь он выигрывал чемпионат, и он считает, что эта команда снова может бороться за победу в Восточной конференции.

Как мне рассказали, он хочет завершить карьеру в «Торонто». Он хочет, чтобы его наследие было связано с «Рэпторс», «Спёрс» и «Клипперс», — рассказал Чарания в эфире телепередачи NBA on ESPN.

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