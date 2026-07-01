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«У него больше нет права на ошибку». Дрэймонд Грин — о новом контракте Ривза

«У него больше нет права на ошибку». Дрэймонд Грин — о новом контракте Ривза
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Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин предупредил защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза о возросших ожиданиях после подписания четырёхлетнего максимального контракта на $ 185 млн.

«Я думаю и верю, что «Лейкерс» полностью доверяют Остину Ривзу. Очевидно, это подтверждает его четырёхлетний максимальный контракт на $ 185 млн. Ожидания от него значительно возросли. У Ривза возникли определённые трудности в плей-офф. Но когда такие трудности случаются у игрока с контрактом на 23 миллиона, это воспринимается иначе, чем у игрока с 45-миллионным контрактом.

Поэтому я предупреждаю Остина Ривза. Готовься к тому, что тебя ждёт. Теперь ты должен играть просто великолепно, постоянно. Ты должен проявить себя с лучшей стороны в плей-офф. Тебе нельзя ошибаться, иначе тебя сокрушат. Вот что происходит, когда ты подписываешь такие большие контракты и делаешь шаг выше в иерархии в НБА», — приводит слова Грина NBA Courtside в социальной сети Х.

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