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Емченко рассказал о дружбе с американским защитником «Зенита» Фрейзером

Емченко рассказал о дружбе с американским защитником «Зенита» Фрейзером
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Баскетболист «Зенита» Владислав Емченко рассказал, с кем из партнёров по команде он особенно сблизился за сезон, и назвал американского защитника Трента Фрейзера.

— Есть ли в команде игрок, с которым за этот сезон вы особенно сблизились и можете назвать другом?
— С большинством ребят мы и раньше были знакомы. Даже играя друг против друга, всё равно вне площадки оставались друзьями или хорошими знакомыми. Если выбирать одного, то, наверное, назову Трента. Надеюсь, никто не знает, в каком доме он живёт (смеется), потому что так получилось, что мы живём в одном доме, и это тоже помогло нам сблизиться.

Часто вместе ездили на тренировки на такси, и с самого начала сезона он стал тем человеком, который помог ещё больше ускорить мою и без того быструю адаптацию в клубе. Всё-таки он уже четвёртый сезон здесь, знает город, знает всю внутреннюю кухню. Так что выделю Трента. Отличный парень, отличный игрок. Надеюсь, что в следующем году тоже будем вместе делить площадку в одной команде», — приводит слова Емченко пресс-служба «Зенита».

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