Тренер «Локо» Томович высказался о подписании форварда Лопатина

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался о переходе в краснодарский клуб российского форварда Андрея Лопатина. По словам специалиста, новичок обладает отличным броском и способен прибавить в игре.

«Рад, что Лопатин теперь с нами. Это талантливый баскетболист, который в двух предыдущих сезонах играл важную роль в сильном клубе. Среди его качеств выделяется бросок, это один из самых метких форвардов Единой Лиги ВТБ. При этом я убеждён, что Андрей в силу возраста способен сильно прибавить во многих компонентах. Уверен, что он отлично впишется в состав «Локомотива», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».