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УНИКС объявил об уходе защитника Дмитрия Кулагина

УНИКС объявил об уходе защитника Дмитрия Кулагина
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УНИКС объявил об уходе 34-летнего российского защитника Дмитрия Кулагина, который выступал за казанский клуб на протяжении трёх последних сезонов. Об этом сообщает пресс-служба УНИКСа.

Фото: БК УНИКС

В сезоне-2025/2026 Кулагин провёл в составе УНИКСа 50 игр, в среднем набирая по 9,2 очка, 3,9 передачи и 3,1 подбора за 26:02 минуты на паркете. В восьми матчах внутрисезонного Кубка его средняя статистика составила 11,6 очка, 5,1 передачи и 3,6 подбора за 32 с половиной минуты игрового времени.

«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Диму за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном заявлении клуба.

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