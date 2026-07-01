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Тренер «Локо» Томович высказался об уходе Джеремайи Мартина

Тренер «Локо» Томович высказался об уходе Джеремайи Мартина
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался об уходе американского защитника Джеремайи Мартина.

«Мартин был важной частью команды, которая завоевала бронзу в минувшем чемпионате, и мы очень ценим его вклад в этот результат. Но в следующем сезоне мы планируем строить игру «Локомотива» немного по-другому, так что мы благодарим Джея за всё, что он дал команде, и желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Мартин провёл в составе красно-зелёных 42 официальных матча, набирая в среднем 13,1 очка, 2,3 подбора, 3,6 передачи и 1,5 перехвата за 23:27 минуты на площадке.

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