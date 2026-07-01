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Защитник «Зенита» Емченко рассказал о своём идеальном межсезонье

Защитник «Зенита» Емченко рассказал о своём идеальном межсезонье
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Защитник «Зенита» Владислав Емченко рассказал, каким видит идеальное межсезонье после завершения сезона-2025/2026. По словам 26-летнего баскетболиста, главное — восстановиться морально и физически, а затем продуктивно поработать над собой.

— Каким для вас будет идеальное межсезонье?
— Провести время с семьёй, отдохнуть, в первую очередь морально. Как я уже сказал, сезон был долгим и насыщенным, психологически было нелегко. Отдохнуть морально, отдохнуть физически, а потом, конечно же, летняя работа. Это очень важно для любого спортсмена, особенно для баскетболиста: продуктивно поработать в тренажёрном зале, на баскетбольной площадке, улучшить свои навыки. После этой работы ещё немного отдохнуть, а затем уже в августе снова увидеть ребят, тренерский штаб, всю команду и начать новый сезон, новый путь к нашим заветным целям», — приводит слова Емченко пресс-служба «Зенита».

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
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