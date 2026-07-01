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Всеволод Ищенко рассказал, как следил за драфтом НБА — 2026

Всеволод Ищенко рассказал, как следил за драфтом НБА — 2026
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Российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, выбранный на драфте НБА — 2026 под 56-м номером клубом «Даллас Маверикс», рассказал, как следил за церемонией.

— Каким образом следили за церемонией драфта? Смотрели трансляцию?
— Да, смотрел по телевизору оба раунда. В первый день поспал немножко, с 12-го по 18-й пик пропустил. А во второй день уже спать совсем не хотелось. Не знаю, связано ли это с тем, что в итоге меня там выбрали, или же с чем-то ещё, но, в общем, во втором раунде уже смотрел всё от начала до конца.

— Смотрели с кем-то?
— Один.

— Почему в одиночестве?
— Я это как-то так себе и представлял, что буду один смотреть. Так и получилось, — приводит слова Ищенко официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

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