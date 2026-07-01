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Трёхкратный чемпион НБА Скотт высказался об эпохе Леброна Джеймса в «Лейкерс»

Трёхкратный чемпион НБА Скотт высказался об эпохе Леброна Джеймса в «Лейкерс»
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Экс-защитник «Лос-Анджелес Лейкерс», трёхкратный чемпион НБА в составе калифорнийцев Байрон Скотт оценил восемь сезонов звёздного форварда Леброна Джеймса в калифорнийском клубе. По мнению Скотта, несмотря на впечатляющую статистику, всего один титул за этот период наносит урон наследию 41-летнего форварда.

«Давайте вспомним уровень его игры на протяжении всей карьеры, все эти достижения. А потом он приходит сюда и выигрывает всего один чемпионат за восемь лет. Это удар по наследию, как бы вы это ни называли. Если бы он отыграл здесь восемь лет и выиграл три чемпионата, это был бы другой разговор.

Но провести здесь восемь лет, в этой среде, в этой организации, и привезти домой только один титул – да, это удар. Опять же, я говорю с точки зрения чемпионства. Я не говорю о цифрах. С точки зрения чемпионства, в организации, которая думает только о титулах? Это наносит ему урон», – сказал Скотт в своём подкасте на YouTube.

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