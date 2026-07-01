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Всеволод Ищенко рассказал об ощущениях от выбора на драфте НБА — 2026

Всеволод Ищенко рассказал об ощущениях от выбора на драфте НБА — 2026
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Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, выбранный на драфте НБА под 56-м номером клубом «Даллас Маверикс», поделился эмоциями в момент, когда его имя назвали на церемонии, и рассказал, о чём думал сразу после этого.

— Второй раунд подходил к концу, но ваше имя пока никто так и не назвал. Не возникло опасения, что вас так и не выберут?
— Ну, может быть, где-то, да, появилась мысль о том, а что, если так и произойдёт? Но пока я об этом думал, моё имя назвали.

— Помните свои первые ощущения в этот момент?
— Я сидел, смотрел в телевизор и начал осознавать: неужели это реально произошло? Посидел-посидел, потом начал ходить по дому, обдумывать этот момент в своей жизни.

— О чём думали?
— Что будет дальше, — приводит слова Ищенко официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

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