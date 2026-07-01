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УНИКС объявил об уходе Перасовича с поста главного тренера клуба

УНИКС объявил об уходе Перасовича с поста главного тренера клуба
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Главный тренер Велимир Перасович покидает казанский УНИКС. 61-летний хорватский специалист руководил командой последние пять сезонов (с лета 2021 года).

Фото: БК УНИКС

Под руководством Перасовича УНИКС впервые стал чемпионом России и Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023. В 2024 и 2026 годах команда становилась вице-чемпионом Единой лиги, а в 2022-м и 2025-м завоёвывала бронзовые медали. В 2024-м клуб впервые в истории выиграл регулярный чемпионат лиги, а наставник был признан «Тренером года».

В 2026-м татарстанская команда пополнила коллекцию серебряными наградами международного турнира WINLINE Basket Cup. В 2022, 2023 и 2026 годах Перасович руководил командой на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.

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