Харден отложит продление контракта с «Кливлендом» ради возможного перехода Леброна — NYT

Защитник «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден намерен отложить подписание нового контракта с клубом, чтобы помочь освободить пространство под потолком зарплат для возможного перехода звёздного форварда Леброна Джеймса. Об этом сообщает инсайдер Джо Вардан.

«В понедельник Харден отказался от опции игрока на $ 42,3 млн и стал свободным агентом. Ожидается, что он подпишет новый контракт с «Кливлендом», однако игрок намеренно не спешит с подписанием, чтобы дать клубу больше гибкости для возможного подписания Джеймса», – приводит слова Вардана издание New York Times.

Напомним, 30 июня «Лос-Анджелес Лейкерс» официально объявил об уходе Леброна Джеймса.