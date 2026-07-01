Инсайдер: Дончич одобрил переговоры «Лейкерс» с Джейленом Дюреном

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич одобрил ведение переговоров клуба с центровым «Детройт Пистонс» Джейленом Дюреном, который является ограниченно свободным агентом. Об этом сообщает инсайдер НБА Сэм Эмик.

«Все знают, что «Лейкерс» ищут усиление позиции центрового, и Дюрен, безусловно, подходит на эту роль. Однако, в отличие от ситуации с «Кингз», лучшим предложением «озёрников» может быть драфтовый капитал, а не качественные игроки. Источники в лиге сообщают, что звезда «Лейкерс» Лука Дончич является поклонником игры Дюрена, а это – колоссальный фактор для любого игрока, который пытается получить тёплый приём на «Крипто.ком Арене» в наши дни», – написал Эмик в своём материале для New York Times.