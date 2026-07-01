Экс-защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин стал игроком «Зенита»

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с Дмитрием Кулагиным. 34-летний российский защитник заключил соглашение на три года — до конца сезона-2028/2029. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Фото: БК «Зенит»

Для Кулагина это будет уже третий приход в «Зенит». Впервые он играл за команду в сезоне-2014/2015, а затем с 2021 по 2023 год, когда вместе с клубом завоевал чемпионство. За годы карьеры защитник выступал за такие клубы, как «Нижний Новгород», «Триумф», «Красные Крылья», ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

В его активе три титула Единой лиги ВТБ, два Кубка России, победа в Евролиге и Кубке вызова ФИБА, а также золото Универсиады-2013 в составе сборной России.