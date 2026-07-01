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УНИКС объявил имя нового главного тренера команды

УНИКС объявил имя нового главного тренера команды
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Баскетбольный клуб УНИКС объявил о назначении Милана Каракаша на пост главного тренера. 45-летний хорватский специалист сменил на этом посту Велимира Перасовича, подписав контракт на сезон-2026/2027 с возможностью продления. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Фото: БК УНИКС

В течение последних пяти лет Каракаш работал первым ассистентом экс-наставника казанцев. Вместе с Перасовичем он внёс вклад в завоевание УНИКСом первого в истории чемпионства (2023), дважды приводил команду к званию вице-чемпионов (2024, 2026) и бронзовых призёров России и Единой лиги ВТБ (2022, 2025). Кроме того, за это время татарстанская команда завоевала серебро WINLINE Basket Cup (2026) и Суперкубка (2024).

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