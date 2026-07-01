НБА получила заявки на клубы в 12 городах Европы на сумму до $ 1 млрд

Завершился приём заявок на участие в новой европейской лиге под эгидой НБА, старт которой запланирован на октябрь 2027 года. Потенциальные инвесторы подали заявки на все 12 базовых городов проекта — Афины, Барселона, Берлин, Стамбул, Лондон, Лион, Мадрид, Манчестер, Милан, Мюнхен, Париж и Рим. Суммы предложений варьируются от $ 500 млн до более чем $ 1 млрд. Об этом сообщает заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум.

«Мы очень воодушевлены финальным раундом заявок на постоянные клубы. Это будет самое большое вливание капитала в истории европейского баскетбола. У нас есть чёткие фавориты во всех 12 городах, включая существующие баскетбольные и футбольные организации. Мы начинаем работу с НБА и ФИБА, чтобы оформить долгосрочные соглашения», — приводит слова Тейтума портал Sportico.