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Разыгрывающий Карданахишвили продлил контракт с «Уралмашем»

Разыгрывающий Карданахишвили продлил контракт с «Уралмашем»
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Российский разыгрывающий Антон Карданахишвили продолжит выступать за екатеринбургский «Уралмаш». Клуб продлил контракт с игроком до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: БК «Уралмаш»

Карданахишвили присоединился к команде по ходу сезона-2024/2025. В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ его средние показатели составили 8,1 очка, 3,6 передачи и 2,3 подбора за 22 минуты на площадке. По итогам апреля сезона-2025/2026 разыгрывающий был признан самым ценным игроком месяца Единой лиги.

«Уралмаш» завершил сезон-2025/2026 на шестом месте в регулярном чемпионате и вышел в плей-офф, где уступил санкт-петербургскому «Зениту» в четвертьфинальной серии со счётом 1-3.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
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