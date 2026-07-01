Разыгрывающий «Уралмаша» Карданахишвили прокомментировал продление контракта с клубом

Российский разыгрывающий «Уралмаша» Антон Карданахишвили высказался о продлении контракта с екатеринбургской командой. Соглашение с баскетболистом рассчитано на сезон-2026/2027.

— Поделись эмоциями от продления контракта с «Уралмашем».

— С самого начала я знал, что хочу остаться в «Уралмаше», и надеялся, что это желание будет взаимным. Ждал предложения от клуба и, когда получил его, был очень рад. Мы с супругой счастливы остаться в Екатеринбурге. Город уже становится для нас родным, нам комфортно здесь жить и выступать за любимую команду, — приводит слова Карданахишвили пресс-служба екатеринбургского клуба.