Джален Рейнольдс — о Казани: та самая Европа, какой мы себе её представляем в Америке

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс поделился впечатлениями о Казани и рассказал, какие места в городе нравятся ему больше всего.

— Может, есть какие‑то улицы или другие места, где вы любите проводить время?

— Сразу на ум приходит набережная. Там очень красиво. Парки, Кремль. Я не так часто гуляю, но мне там нравится. В Казани много исторических достопримечательностей, памятников древности, это здорово. Та самая Европа, какой мы себе её представляем в Америке, — сказал Рейнольдс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым УНИКСа Джаленом Рейнольдсом на «Чемпионате».

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