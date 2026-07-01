Милан Каракаш: для меня большая честь стать главным тренером УНИКСа

Новый главный тренер УНИКСа Милан Каракаш высказался о своём назначении на пост наставника казанской команды. 45-летний хорватский специалист пришёл на смену Велимира Перасовича.

«Для меня большая честь стать главным тренером такого великого клуба, как УНИКС. Я осознаю, что на меня возлагают большие надежды и, честно признаюсь, смотрю в будущее с оптимизмом. Безусловно, выражаю благодарность семье Богачёвых во главе с президентом клуба Евгением Богачёвым, а также генеральному менеджеру Богдану Богачёву за оказанное доверие.

Особые слова признательности адресую своему наставнику, теперь уже бывшему боссу, Велимиру Перасовичу. Я многим ему обязан, и во многом именно благодаря ему я получил эту возможность. Также хотел бы обратиться к казанским болельщикам. Не склонен к громким обещаниям, но уверен, что мы продолжим демонстрировать фирменный баскетбол УНИКСа — с упорной борьбой, составляющей неотъемлемую часть клубной культуры. Верю, что наши замечательные фанаты будут гордиться командой», — приводит слова Каракаша пресс-служба УНИКСа.