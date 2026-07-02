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«Определённо». Рейнольдс ответил, что стало причиной поражения УНИКСа в финале с ЦСКА

«Определённо». Рейнольдс ответил, что стало причиной поражения УНИКСа в финале с ЦСКА
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Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс поделился мнением о причинах поражения команды в финале Единой лиги ВТБ минувшего сезона с ЦСКА. Спортсмен отметил, что сказалась накопившаяся усталость.

— Поздравляю с завершением сезона и серебряными медалями. Какие впечатления остались по его итогам?
— Думаю, у нас получился отличный сезон. Главное — мы боролись до самого конца. Конечно, мы все в команде хотели золото, играли на победу в финале, но иногда так не случается. Это было болезненное поражение, но всё же отмечу, что мы завоевали серебро, играли очень самоотверженно и были настроены по‑боевому на протяжении всего плей-офф.

— Что скажете о физическом состоянии команды в финале? Усталость стала ключевым моментом?
— Определённо. Сезон всегда долгий, тело ближе к лету изнашивается, и морально, и физически. Самое трудное — это продолжать играть в давление и бороться через усталость. Мы должны были играть лучше, это не должно быть оправданием, — сказал Рейнольдс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым УНИКСа Джаленом Рейнольдсом на «Чемпионате».
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