Лидер УНИКСа Джален Рейнольдс: 100%, мы снова станем чемпионами

33-летний центровой УНИКСа Джален Рейнольдс выразил уверенность, что команда вновь станет чемпионом Единой лиги ВТБ. Казанцы выигрывали трофей в сезоне-2022/2023.

— Вы последний игрок из чемпионского состава УНИКСа. Ещё верите, что поднимите в Казани Кубок Белова?

— 100%. Однажды мы снова станем чемпионами. У нас были шансы и сейчас, за лето мы станем сильнее. С нетерпением жду следующий сезон, хотя и очень хочется отдохнуть, — сказал Рейнольдс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым УНИКСа Джаленом Рейнольдсом на «Чемпионате».

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