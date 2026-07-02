«Грустно». Лидер УНИКСа Джален Рейнольдс высказался об «Ак Барсе»

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс поделился впечатлениями от матчей «Ак Барса» и оценил выступление команды в прошлом сезоне. Как и УНИКС, хоккеисты «Ак Барса» завершили чемпионат поражением в финальной серии.

— Вы следите за другими видами спорта в Казани?

— Да, за хоккеем. Бываю на «Ак Барсе», мне нравится атмосфера, команда. Грустно, что тоже проиграли в финале, но играли очень хорошо. Команда сильная, верю, что у них всё будет круто. Вперёд, «Ак Барс»! — сказал Рейнольдс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым УНИКСа Джаленом Рейнольдсом на «Чемпионате».

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